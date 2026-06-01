Organic Stone Fruit Jubilee
Organic Stone Fruit Jubilee
Enjoy kid-friendly activities, fresh produce, and opportunities to connect with featured fruit farmers, including Blossom Bluff Orchards, D.E. Boldt Family Farms, Mokichi Okada Association (MOA) Oasis Garden, Nicholas Boldt Farms, Olson Family Farm, and Valliwide Organic Farms.
Kingsburg Historical Park
04:00 PM - 07:30 PM on Sat, 27 Jun 2026
Event Supported By
The Ecological Farming Association
Kingsburg Historical Park
2321 Sierra StreetKingsburg, California 93631