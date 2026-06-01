© 2026 KVPR / Valley Public Radio
89.3 Fresno / 89.1 Bakersfield
White Ash Broadcasting, Inc
2589 Alluvial Ave. Clovis, CA 93611
89.3 Fresno | 89.1 Bakersfield
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Organic Stone Fruit Jubilee

Organic Stone Fruit Jubilee

Enjoy kid-friendly activities, fresh produce, and opportunities to connect with featured fruit farmers, including Blossom Bluff Orchards, D.E. Boldt Family Farms, Mokichi Okada Association (MOA) Oasis Garden, Nicholas Boldt Farms, Olson Family Farm, and Valliwide Organic Farms.

Kingsburg Historical Park
04:00 PM - 07:30 PM on Sat, 27 Jun 2026
Get Tickets

Event Supported By

The Ecological Farming Association
https://www.eco-farm.org
Kingsburg Historical Park
2321 Sierra Street
Kingsburg, California 93631