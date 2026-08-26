KVPR Staff & Hosts

Skip to main content
Search Query
Show Search
News
Local News
NPR News
Health
Education
Environment
Business & Economy
Government & Politics
Arts & Culture
Local News
NPR News
Health
Education
Environment
Business & Economy
Government & Politics
Arts & Culture
Schedule
Radio Schedule
All Shows
Radio Schedule
All Shows
Podcasts
Central Valley Daily
Central Valley Roots
The Arts Angle
The Other California
Escape From Mammoth Pool
Outdoorsy
Young Artists Spotlight
All KVPR Podcasts
Central Valley Daily
Central Valley Roots
The Arts Angle
The Other California
Escape From Mammoth Pool
Outdoorsy
Young Artists Spotlight
All KVPR Podcasts
Support
Membership
$10,000 Dollar Drawing
Update My Sustaining Membership
Vehicle Donation
Business Sponsorships
Qualified Charitable Distributions
Corks & Brews Festival
Broadcasters Circle
Leadership Circle
Planned Giving
Broadcast Center Capital Fund
Estate planning
Endowment Giving
Volunteer
Contest Rules
Membership
$10,000 Dollar Drawing
Update My Sustaining Membership
Vehicle Donation
Business Sponsorships
Qualified Charitable Distributions
Corks & Brews Festival
Broadcasters Circle
Leadership Circle
Planned Giving
Broadcast Center Capital Fund
Estate planning
Endowment Giving
Volunteer
Contest Rules
About
About
Staff
Board
Inside KVPR
KVPR History
Mission Statement
Advisory Councils
Editorial Standards & Ethics
Sponsors & Foundations
Broadcast Center
Employment
EEO Report
Policies
Financial Statement & CPB Documents
Broadcast Center Capital Fund
Coverage Map
FCC Applications
Transmitter Status
Media Partnership Program
About
Staff
Board
Inside KVPR
KVPR History
Mission Statement
Advisory Councils
Editorial Standards & Ethics
Sponsors & Foundations
Broadcast Center
Employment
EEO Report
Policies
Financial Statement & CPB Documents
Broadcast Center Capital Fund
Coverage Map
FCC Applications
Transmitter Status
Media Partnership Program
Connect
Contact
Email Newsletter
Smart Speakers
KVPR Mobile App
Social Media
KVPR Magazine
Talk to Us
How to Listen
Contact
Email Newsletter
Smart Speakers
KVPR Mobile App
Social Media
KVPR Magazine
Talk to Us
How to Listen
Community Calendar
View Calendar
Submit Your Event
Public Service Announcements
View Calendar
Submit Your Event
Public Service Announcements
KVPR Classical
facebook
instagram
youtube
© 2026 KVPR / Valley Public Radio
89.3 Fresno / 89.1 Bakersfield
White Ash Broadcasting, Inc
2589 Alluvial Ave. Clovis, CA 93611
Menu
89.3 Fresno | 89.1 Bakersfield
Show Search
Search Query
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00
0:00
Available On Air Stations
On Air
Now Playing
KVPR
On Air
Now Playing
KVPR Classical
All Streams
News
Local News
NPR News
Health
Education
Environment
Business & Economy
Government & Politics
Arts & Culture
Local News
NPR News
Health
Education
Environment
Business & Economy
Government & Politics
Arts & Culture
Schedule
Radio Schedule
All Shows
Radio Schedule
All Shows
Podcasts
Central Valley Daily
Central Valley Roots
The Arts Angle
The Other California
Escape From Mammoth Pool
Outdoorsy
Young Artists Spotlight
All KVPR Podcasts
Central Valley Daily
Central Valley Roots
The Arts Angle
The Other California
Escape From Mammoth Pool
Outdoorsy
Young Artists Spotlight
All KVPR Podcasts
Support
Membership
$10,000 Dollar Drawing
Update My Sustaining Membership
Vehicle Donation
Business Sponsorships
Qualified Charitable Distributions
Corks & Brews Festival
Broadcasters Circle
Leadership Circle
Planned Giving
Broadcast Center Capital Fund
Estate planning
Endowment Giving
Volunteer
Contest Rules
Membership
$10,000 Dollar Drawing
Update My Sustaining Membership
Vehicle Donation
Business Sponsorships
Qualified Charitable Distributions
Corks & Brews Festival
Broadcasters Circle
Leadership Circle
Planned Giving
Broadcast Center Capital Fund
Estate planning
Endowment Giving
Volunteer
Contest Rules
About
About
Staff
Board
Inside KVPR
KVPR History
Mission Statement
Advisory Councils
Editorial Standards & Ethics
Sponsors & Foundations
Broadcast Center
Employment
EEO Report
Policies
Financial Statement & CPB Documents
Broadcast Center Capital Fund
Coverage Map
FCC Applications
Transmitter Status
Media Partnership Program
About
Staff
Board
Inside KVPR
KVPR History
Mission Statement
Advisory Councils
Editorial Standards & Ethics
Sponsors & Foundations
Broadcast Center
Employment
EEO Report
Policies
Financial Statement & CPB Documents
Broadcast Center Capital Fund
Coverage Map
FCC Applications
Transmitter Status
Media Partnership Program
Connect
Contact
Email Newsletter
Smart Speakers
KVPR Mobile App
Social Media
KVPR Magazine
Talk to Us
How to Listen
Contact
Email Newsletter
Smart Speakers
KVPR Mobile App
Social Media
KVPR Magazine
Talk to Us
How to Listen
Community Calendar
View Calendar
Submit Your Event
Public Service Announcements
View Calendar
Submit Your Event
Public Service Announcements
KVPR Classical
facebook
instagram
youtube
KVPR Staff & Hosts
Meet the staff and hosts of KVPR.
KVPR hosts in-studio
All
Hosts
Reporters
All
Elizabeth Arakelian
Director of Radio
David Aus
Host & Producer
Frank Dee
Host, All Things Considered
John English
Membership Director
Joe Garcia
Development Director/Business Sponsorships
Alexa Teal Green
Director of Engagement & Events
Caitlin Jensen
Finance Director
Soreath Hok
Host, Central Valley Daily
Kerry Klein
Associate Editor and Reporter
Jonathan Linden
Podcast Producer
Israel Cardona Hernandez
Reporter
Rachel Livinal
Reporter / Central Valley Journalism Collaborative
Joe Moore
President & General Manager
Samantha Rangel
Reporter
Kristina Richardson
Office Manager
Cresencio Rodriguez Delgado
News Director
Justin Sacher
Host, Morning Edition
Branden Sandoval
Host, Weekend Edition
Don Weaver
Production and Operations Manager
Marek Warszawski
Senior Correspondent
Hosts
Justin Sacher
Host, Morning Edition
Frank Dee
Host, All Things Considered
Soreath Hok
Host, Central Valley Daily
Elizabeth Arakelian
Director of Radio
David Aus
Host & Producer
Branden Sandoval
Host, Weekend Edition
Donald Munro
Host, The Arts Angle
Reporters
Reporters
Israel Cardona Hernandez
Reporter
Kerry Klein
Associate Editor and Reporter
Jonathan Linden
Podcast Producer
Rachel Livinal
Reporter / Central Valley Journalism Collaborative
Samantha Rangel
Reporter
Cresencio Rodriguez Delgado
News Director
Marek Warszawski
Senior Correspondent