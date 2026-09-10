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Fresno Filmworks Presents Spooktacular

Fresno Filmworks Presents Spooktacular

Come for three fantastic, critically acclaimed films as well as vendors in the courtyard, spooky beverages for sale and a delicious food truck on site:

1:30 PM - Deep Red (Dario Argento, 1979) - Free
5:00 PM - Never After Dark (Dave Boyle, 2026) - $8
7:30 PM - Mārama (Taratoa Stappard, 2025) - $8

Fresno City College, Old Administration Building
01:30 PM - 09:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Fresno Filmworks
https://fresnofilmworks.org/
Fresno City College, Old Administration Building
1101 East University Ave.
Fresno, California 93741