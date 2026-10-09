Armenian Treasures in Oxford’s Bodleian Library
Armenian Treasures in Oxford’s Bodleian Library
Established in 1602, the Bodleian Library at the University of Oxford holds world-renowned treasures, including a distinguished collection of medieval Armenian manuscripts. Speaker Dr. David Zakarian is the Haig and Isabel Berberian Endowed Chair of Armenian Studies at California State University, Fresno.
Fresno State, Grosse Industrial Technology Building
07:00 PM - 08:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Event Supported By
Fresno State Armenian Studies Program
Fresno State, Grosse Industrial Technology Building
2255 E. Barstow Ave.Fresno, California 93740