Feb. 25: College Fees Are On The Rise, Especially At This Valley Campus

A college degree comes with a sense of accomplishment, but it comes at a financial cost. At California State University campuses, students pay fees in addition to tuition. On today’s episode, Amy DiPierro with our news partner EdSource explains why Fresno State enforced one of its sharpest fee hikes in the last decade.

Plus, the latest news headlines: former Kern County Supervisor Zack Scrivner’s family speaks out publicly, and Fresno sees a rise in affordable housing rentals.