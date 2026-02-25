© 2026 KVPR / Valley Public Radio
89.3 Fresno / 89.1 Bakersfield
White Ash Broadcasting, Inc
2589 Alluvial Ave. Clovis, CA 93611
89.3 Fresno | 89.1 Bakersfield
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
central valley daily logo
Central Valley Daily

Feb. 25: College Fees Are On The Rise, Especially At This Valley Campus

By Elizabeth Arakelian,
Jonathan Linden
Published February 25, 2026 at 4:45 AM PST
Ways To Subscribe

A college degree comes with a sense of accomplishment, but it comes at a financial cost. At California State University campuses, students pay fees in addition to tuition. On today’s episode, Amy DiPierro with our news partner EdSource explains why Fresno State enforced one of its sharpest fee hikes in the last decade.

Plus, the latest news headlines: former Kern County Supervisor Zack Scrivner’s family speaks out publicly, and Fresno sees a rise in affordable housing rentals.

Central Valley Daily
Elizabeth Arakelian
A Valley native, Elizabeth earned her bachelor's degree in English Language Literatures from the University of California, Santa Cruz and her master's degree in journalism from New York University. She has covered a range of beats. Her agriculture reporting for the Turlock Journal earned her a first place award from the California Newspaper Publishers Association.
See stories by Elizabeth Arakelian
Jonathan Linden
Jonathan Linden is a podcast producer at KVPR. Born and raised in Riverside, he's a Southern California native. Jonathan's passion for public radio began at a young age when his brother would play NPR while driving him home from middle school. He earned his B.A. in journalism from Biola University in 2019.
See stories by Jonathan Linden