Final Public Hearing: CEMEX Rockfield Expansion Project
Final Public Hearing: CEMEX Rockfield Expansion Project
The Board will consider an appeal of the Planning Commission's denial of permits for the CEMEX Rockfield Expansion, a modification of an existing surface mining operation adjacent to North Friant Road. The public may submit written comment by email.
Fresno County Hall of Records
For details and meeting materials:
09:30 AM - 11:59 PM on Thu, 12 Nov 2026
Fresno County Hall of Records
2281 Tulare St.Fresno, California 93721