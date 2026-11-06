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Final Public Hearing: CEMEX Rockfield Expansion Project

Final Public Hearing: CEMEX Rockfield Expansion Project

The Board will consider an appeal of the Planning Commission's denial of permits for the CEMEX Rockfield Expansion, a modification of an existing surface mining operation adjacent to North Friant Road. The public may submit written comment by email.

Fresno County Hall of Records
For details and meeting materials:
09:30 AM - 11:59 PM on Thu, 12 Nov 2026
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Fresno County Hall of Records
2281 Tulare St.
Fresno, California 93721