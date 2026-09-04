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White Ash Broadcasting, Inc
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Available On Air Stations

Media Panel Discussion & Training Workshop

Media Panel Discussion & Training Workshop

Join Fresno’s Leading Young Professionals and PRSA Central California Chapter for an engaging Media Panel and Training Workshop designed for young professionals, emerging leaders, and communications-minded community members.

California High-Speed Rail Authority Regional Office
01:00 PM - 03:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
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Event Supported By

PRSA Central California
https://www.prsacentralcal.com/
California High-Speed Rail Authority Regional Office
1111 H Street
Fresno, California 93721