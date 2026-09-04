Media Panel Discussion & Training Workshop
Media Panel Discussion & Training Workshop
Join Fresno’s Leading Young Professionals and PRSA Central California Chapter for an engaging Media Panel and Training Workshop designed for young professionals, emerging leaders, and communications-minded community members.
California High-Speed Rail Authority Regional Office
01:00 PM - 03:00 PM on Sat, 19 Sep 2026
Event Supported By
PRSA Central California
California High-Speed Rail Authority Regional Office
1111 H StreetFresno, California 93721