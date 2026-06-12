© 2026 KVPR / Valley Public Radio
89.3 Fresno / 89.1 Bakersfield
White Ash Broadcasting, Inc
2589 Alluvial Ave. Clovis, CA 93611
89.3 Fresno | 89.1 Bakersfield
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

San Joaquin River Kayak Tour

San Joaquin River Kayak Tour

Looking for a way to cool off in the summer heat and soak in the scenic views? Enjoy a guided paddling adventure right on the San Joaquin River. Whether you prefer a morning paddle or an evening exploration, this is perfect for both new and experienced kayakers.

San Joaquin River Parkway and Conservation Trust
$60 - $70
Every week through Sep 19, 2026.
Friday: 04:00 PM - 08:30 PM
Saturday: 08:00 AM - 01:30 PM
Get Tickets
San Joaquin River Parkway and Conservation Trust
11605 Old Friant Rd
Fresno, California 93730
https://www.riverparkway.org