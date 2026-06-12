San Joaquin River Kayak Tour
San Joaquin River Kayak Tour
Looking for a way to cool off in the summer heat and soak in the scenic views? Enjoy a guided paddling adventure right on the San Joaquin River. Whether you prefer a morning paddle or an evening exploration, this is perfect for both new and experienced kayakers.
San Joaquin River Parkway and Conservation Trust
$60 - $70
Every week through Sep 19, 2026.
Friday: 04:00 PM - 08:30 PM
Saturday: 08:00 AM - 01:30 PM
Friday: 04:00 PM - 08:30 PM
Saturday: 08:00 AM - 01:30 PM
San Joaquin River Parkway and Conservation Trust
11605 Old Friant RdFresno, California 93730